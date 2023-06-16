Daily Mail: актер Леонардо Ди Каприо начал ремонт своего поместья в Лос-Анджелесе

Американский актер Леонардо Ди Каприо затеял грандиозный ремонт своего поместья на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

Поместье актера находится в районе Берд-Стритс и занимает два гектара. Там находятся четыре объекта недвижимости, на которые в общей сложности приходится 15 тысяч квадратных метров. Недавно было замечено, что в одном из домов начался капитальный ремонт. Во дворе стояли экскаватор и машина со строительными материалами. Известно, что в доме будут менять крышу.

Один из домов на участке занимает площадь более 1,1 тысячи квадратных метров. Внутри есть пять спален, восемь ванных комнат, кинотеатр и винный погреб. Иногда актер сдает объект в аренду.

В декабре 2022 года стало известно, что Ди Каприо приобрел один из домов поместья у своих соседей. Он отдал за объект 10,5 миллиона долларов. С новой собственностью был связан скандал — в 2007 году соседи Ди Каприо, супруги Рон и Джоан Линклау, обвинили актера в том, что во время строительства баскетбольной площадки на его участке их владение пострадало.