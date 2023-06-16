Мать оригинально отомстила заставившей ее ребенка плакать женщине

Reddit: мать вылила сок в обувь женщины, чей сын обидел ее ребенка

Пользовательница Reddit с ником darceysfakelips рассказала, как оригинально отомстила женщине, чей сын вступил в конфликт с ее ребенком. Автор поста испортила обидчице обувь, вылив в нее яблочный сок.

По словам рассказчицы, инцидент произошел, когда ее сыну было около двух лет. Однажды они с ребенком были в игровой комнате, куда позднее пришла другая женщина с сыном. Героиня истории уточнила, что ее сын хотел поиграть с мальчиком, однако и он, и его мать старались не замечать его и отбирали игрушки. «Это было очень грубо с их стороны», — возмутилась автор публикации.

Позже женщина увидела, как мальчик толкнул ее сына так, что тот упал на пол. Вскоре инцидент повторился, и это заставило ребенка автора поста заплакать. «Я подбежала к нему, чтобы успокоить. Я поинтересовалась у матери, собирается ли она и дальше смотреть, как ее сын обижает моего. Она ответила что-то в духе: "Он просто ведет себя как мальчик" (...) Она перешла черту», — пожаловалась она.

После этого героиня истории покинула игровую комнату. Однако у выхода пользовательница увидела пару ботинок. Так как в комнате не было других посетителей, кроме них четверых, то женщина сразу поняла, что обувь принадлежала матери обидчика ее сына. Тогда автор поста решила отомстить за своего ребенка. «У меня в рюкзаке была целая бутылка яблочного сока, который я вылила прямо в эти ботинки. А после мы ушли. Больше в эту игровую мы не вернемся. Не будьте грубиянами и не учите этому своих детей», — заключила она.

В комментариях поддержали автора публикации. «Я не виню тебя за такой поступок. Но считаю, что тебе следовало вернуться в игровую. Это не должно было выглядеть так, как будто тебя выгнали», «Меня раздражают такие родители, как мать этого мальчика (…) Детей нужно учить быть вежливыми», «Я бы просто выбросил ее ботинки. Чтобы она нашла их в помойном ведре. С яблочным соком внутри, разумеется», «Отлично сработано! Я бы лучше и не смог придумать», — высказались в поддержку женщины пользователи.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она отомстила грубому соседу ее парня. Она рассказала, что подписала обидчика на многочисленные бумажные рассылки, а также заказала по его адресу фигурку в форме мужского полового органа.