Названо оптимальное количество секса в семейной жизни

Психотерапевт Ян Кернер посоветовал парам заниматься сексом не реже раза в неделю

Парам следует заниматься сексом не реже одного раза в неделю, чтобы сохранить интимную близость в семье, считает психотерапевт Ян Кернер. Его мнение приводит издание Women's Health.

Кернер подчеркнул, что не существует четких количественных норм, определяющих интимную жизнь пары. По его словам, любое количество секса нормально, если оно устраивает обоих партнеров. При этом он признал, что многие семейные пары беспокоятся из-за снижения активности в спальне. Кернер объяснил, что такие проблемы чаще всего возникают по двум причинам: несовпадение либидо или воздействие стресса и усталости.

«Если вы оба согласны, что интима в вашей жизни недостаточно, но не знаете, к чему стремиться, попробуйте заниматься сексом не реже одного раза в неделю», — посоветовал Корнер. Он отметил, что его совет основывается на исследовании, которое выявило оптимальное количество секса для счастья.

Кернер добавил, что в то же время не следует зацикливаться на цифрах и научных данных. По его мнению, важнейшими аспектами интимной жизни пары являются не количество, а качество секса и умение партнеров открыто обсуждать эротические темы.

Ранее парам дали оригинальный совет для улучшения интимной жизни. Сексопатолог и писательница Эмили Морс предложила партнерам планировать ежемесячный десятиминутный разговор о сексе.