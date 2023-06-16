Сторонницу «Правого сектора» осудили на шесть лет за фейки про российскую армию

В Майкопе суд дал 6,5 лет колонии стороннице «Правого сектора» за дискредитацию ВС России

Майкопский районный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы сторонницу запрещенной в России украинской организации «Правый сектор» за распространение фейков про российскую армию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Адыгея.

Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.3 Уголовного кодекса РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах России»). Ей также запрещено заниматься администрированием сайтов сроком три года после отбытия наказания.

Суд установил, что женщина в Майкопе с января по апрель 2022 года публиковала в соцсети символику украинских экстремистов, 9 апреля 2022 года распространила ложную информацию, направленную на дискредитацию российской армии, по мотивам политической ненависти и вражды.

