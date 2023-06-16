В Госдуме рассказали об эффекте от повышения МРОТ

Депутат Бессараб допустила снижение бедности после повышения МРОТ

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит сократить бедность в России, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала об эффекте от увеличения этого показателя на 18,5 процента.

«Президент говорил о необходимости повышения минимального размера оплаты труда, поскольку это действительно важный для страны показатель, в том числе определяющий уровень бедности, уровень жизни населения. Это коснется не только бюджетных организаций, но и рыночной экономики, реального сектора», — сказала депутат.

Это коснется большого количества российских граждан — как трудящихся, так и получающих пособия, например, по нетрудоспособности, по беременности и родам. Думаю, это серьезный шаг, который позволит увеличить покупательную способность населения и преодолеть бедность Светлана Бессараб депутат Госдумы

Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил о повышении МРОТ. С 1 января 2024 года этот показатель вырастет на 18,5 процента. Он подчеркнул, что это намного выше текущих темпов инфляции и темпов роста зарплат в стране в целом. С учетом такой индексации МРОТ составит 19 242 рубля.

Российский лидер напомнил, что с 1 января 2023 года МРОТ уже повысили на 6,3 процента, до 16 242 рублей.

По словам президента, показатель и далее будут поднимать, увеличивая его отрыв от прожиточного минимума. К 2030 году МРОТ, по его словам, должен вырасти как минимум вдвое. Это позитивно повлияет на уровень доходов россиян, считает президент РФ.