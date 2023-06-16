Путин заявил об опережающих темпах роста ипотеки

Президент России Путин: ипотека растет опережающими темпами

Президент России Владимир Путин на выступлении перед гостями и участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил об опережающих темпах роста ипотечного кредитования в стране. Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

«Опережающими темпами растет и ипотека. 18 процентов плюс», — сказал глава государства.

По словам президента, быстрыми темпами в стране развивается транспорт, логистическая сеть и инфраструктура. К тому же объем строительства в России увеличился за год на 5,2 процента.

Президент России традиционно принимает в нем участие. 17 июня 2022 года он выступил на ПМЭФ с самой длинной речью за 10 лет — она продлилась около одного часа и 14 минут.