Диетолог назвала лучшие напитки в жару

Диетолог Павлова: в жару можно пить травяные чаи и домашний квас без сахара

Диетолог Зухра Павлова назвала лучшие напитки для жаркого летнего дня. О том, что лучше пить в жару, она побеседовала с KP.RU.

По ее словам, в жару нужно пить, отзываясь на ощущение жажды, не менее двух литров обычной воды без газа в день — из расчета 35-40 миллилитров воды на килограмм веса. «Вода должна быть не холодной, комнатной температуры. А лучше, если 35-40 градусов — так организм максимально насыщается», — уточнила врач. Она предупредила, что слишком холодная вода может спровоцировать заболевания лор-органов, и предложила для вкуса добавить в стакан дольку лимона или свежий огурец.

Также, по ее мнению, в жаркий день можно выпить одну-две порции прохладных чая и кофе, но не больше. «Но я все же ратую за травяные чаи, которые улучшают кровоток максимально аккуратно и деликатно, а значит, не повредят, а только помогут. Квас, если он без сахара и домашний, полезен и очень хорош, как продукт ферментирования», — объяснила Павлова.

Ранее косметолог Анна Томс назвала способы меньше потеть в жару. Специалистка, в частности, рекомендовала регулярно принимать душ, отказаться от вредных привычек и следить за рационом.