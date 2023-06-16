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17:09, 16 июня 2023Забота о себе

Диетолог назвала лучшие напитки в жару

Диетолог Павлова: в жару можно пить травяные чаи и домашний квас без сахара

Фото: Ivan Kruk / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Зухра Павлова назвала лучшие напитки для жаркого летнего дня. О том, что лучше пить в жару, она побеседовала с KP.RU.

По ее словам, в жару нужно пить, отзываясь на ощущение жажды, не менее двух литров обычной воды без газа в день — из расчета 35-40 миллилитров воды на килограмм веса. «Вода должна быть не холодной, комнатной температуры. А лучше, если 35-40 градусов — так организм максимально насыщается», — уточнила врач. Она предупредила, что слишком холодная вода может спровоцировать заболевания лор-органов, и предложила для вкуса добавить в стакан дольку лимона или свежий огурец.

Также, по ее мнению, в жаркий день можно выпить одну-две порции прохладных чая и кофе, но не больше. «Но я все же ратую за травяные чаи, которые улучшают кровоток максимально аккуратно и деликатно, а значит, не повредят, а только помогут. Квас, если он без сахара и домашний, полезен и очень хорош, как продукт ферментирования», — объяснила Павлова.

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    Александра Лисица
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