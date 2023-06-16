Россиянку похитили и заставили вернуться к работе наркокурьером

В Красноярске преступники похитили девушку и заставляли вернуться к работе наркокурьером

В Красноярске двое мужчин похитили девушку по заказу менеджера интернет-магазина наркотиков, чтобы заставить ее вернуться к работе наркокурьером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, с осени 2022 года девушка занималась распространением наркотиков, делая по городу закладки с запрещенными веществами из интернет-магазина. Через несколько месяцев она решила завязать с криминальным бизнесом и устроилась на обычную работу.

Через месяц после увольнения ей позвонил менеджер интернет-магазина и попросил о последней отработке — нужно было доставить еще одну «закладку». Девушка заподозрила неладное и позвала друзей поехать вместе с ней.

В назначенном месте из припаркованного автомобиля Ford Focus вышли двое мужчин в черных масках. У одного из них в руках была бита, у второго — пневматический пистолет. Они заставили девушку сесть в машину, где надели ей наручники и увезли. Через 20 минут их задержали сотрудники ДПС, которых вызвали друзья похищенной после того, как ее увезли.

Правоохранители выяснили, что преступление организовал менеджер интернет-магазина. Он нашел в интернете исполнителей, согласившихся похитить человека за пять тысяч рублей. Заказчик скинул им фотографии девушки и велел запугать, чтобы вернуть ее на работу курьером.

В отношении похитителей возбудили уголовное дело. В отношении девушки также ведется проверка в связи с ее деятельностью по сбыту наркотиков.