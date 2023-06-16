Генсек НАТО заявил о непричастности альянса к атакам ДРГ в Белгородской области

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не имеет отношения к атакам ДРГ в Белгородской области

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс непричастен к атакам диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории Белгородской области. Его слова передает РИА Новости.

Генсек подчеркнул, что страны альянса поддерживают Киев и помогают Украине защищать свои территории, но не имеют отношения к диверсиям в России.

Столтенберг также отметил, что страны НАТО должны само договариваться с Украиной об использовании поставленных вооружений. «Но они неоднократно и публично заявляли, что поставки оружия направлены на освобождение украинской территории», — заключил он.

Ранее Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта, но подчеркнул, что двери в альянс для Киева остаются открытыми. По его словам, все члены блока готовы принять Украину в НАТО после завершения боевых действий.