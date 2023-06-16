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23:04, 16 июня 2023Россия

Путин пожелал участникам и зрителям ПМЭФ быть здоровыми и богатыми

Путин в конце выступления на ПМЭФ пожелал участникам и зрителям быть здоровыми и богатыми
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в конце своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пожелал всем быть здоровыми и богатыми. Трансляция мероприятия велась на сайте форума.

«Будьте здоровыми и богатыми», — сказал Путин.

Российский глава принял участие в пленарной сессии ПМЭФ. Вместе с ним участником мероприятия стал лидер Алжира Абдельмаджид Теббун.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня.

Во время своего выступления Владимир Путин также заявил, что Россия продолжит действовать в своих интересах. Он объяснил, что не может учить президента США Джо Байдена, которого считает взрослым человеком и опытным политиком. Однако Путин подчеркнул, что с Россией «всем придется считаться».

Кроме того, президент заверил, что Россия не находится в изоляции от мира и продолжает выстраивать сотрудничество с дружественными странами. По словам главы государства, в США и Европе есть много людей, которые «думают с нами одинаково».

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    Марина Совина
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