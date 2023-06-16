Путин заявил о начатой Украиной при поддержке спонсоров на Западе войне

Путин заявил, что Украина начала войну в 2014 году при поддержке спонсоров на Западе

Украина начала войну в 2014 году при поддержке западных спонсоров. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

Путин напомнил, что в 2014 году Украина применила против Донбасса авиацию, танки и артиллерию. По его словам, эта война продолжалась почти девять лет, но российские партнеры и контрпартнеры отказались от урегулирования конфликта мирными средствами.

Президент подчеркнул, что эта ситуация вынудила Россию использовать вооруженные силы «в попытке прекратить эту войну». «И если кто-то пытается с больной головы на здоровую все это перевалить, то это попытки сделать это негодными средствами. Мы-то знаем, с чего все началось», — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что нынешняя Украина стала заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада. По его мнению, именно на базе государственного переворота 2014 года там сложился «преступный режим», реализующий «жестокие и корыстные планы своих западных хозяев».