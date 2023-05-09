Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:03, 9 мая 2023Россия

Путин назвал Украину разменной монетой в руках Запада

Президент России Путин назвал Украину разменной монетой в руках Запада

Фото: Гавриил Григоров / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Нынешняя Украина стала заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Путина, именно на базе государственного переворота 2014 года сейчас на Украине сложился «преступный режим», реализующий «жестокие и корыстные планы своих западных хозяев».

«Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. Он также добавил, что Россия, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет «видеть будущее мирным, свободным и стабильным».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра. Что происходит в Херсонской области?
Анонсирована встреча по зерновой сделке в Стамбуле
Путин назвал Украину разменной монетой в руках Запада
В России прокомментировали посещение парада Победы лидерами стран СНГ
Воздушная часть парада Победы в Москве отменена
Путин заявил о желании России видеть будущее мирным и свободным
Чимаев назвал имена шестерых желаемых соперников
Россиянин прикурил сигарету от Вечного огня и возмутил пользователей сети
Путин заявил о развязанной против России войне
Путин заявил об отсутствии для России недружественных народов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.