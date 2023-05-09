Президент России Путин назвал Украину разменной монетой в руках Запада

Нынешняя Украина стала заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Путина, именно на базе государственного переворота 2014 года сейчас на Украине сложился «преступный режим», реализующий «жестокие и корыстные планы своих западных хозяев».

«Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. Он также добавил, что Россия, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет «видеть будущее мирным, свободным и стабильным».