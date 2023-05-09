Путин заявил об отсутствии для России недружественных народов на Западе и Востоке

Для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке, заявил президент страны Владимир Путин в ходе Парада Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Он также добавил, что Россия, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет «видеть будущее мирным, свободным и стабильным».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 мая святым днем, который необходимо праздновать. Владимир Путин пригласил посетить Москву 9 мая своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона. Также сообщалось, что на парад Победы в российскую столицу прибудут президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Туркмении Сердар Бердымухамедов.