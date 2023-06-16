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10:47, 16 июня 2023Силовые структуры

Росгвардейцы обезвредили в ЛНР бомбу с аммонитом весом в тонну

Росгвардия обезвредила бомбу с аммонитом и тротилом весом в тонну под трассой в ЛНР

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Луганской народной республике (ЛНР) бойцы Росгвардии обнаружили и обезвредили взрывное устройство весом в тонну, собранное с использованием тротила и аммонита. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бомба была заложена Вооруженными силами Украины (ВСУ) под дорожное полотно оживленной трассы между населенными пунктами. Ее нашли росгвардейцы, получив от военной контрразведки ФСБ России оперативную информацию о возможном местоположении замаскированной позиции украинских войск.

При обследовании участка были найдены концы проводов, а служебная собака установила наличие взрывчатых веществ. Бомба была собрана из сорока мешков с порошком, предположительно, аммонитом, каждый весом 25 килограммов. В качестве взрывателя использовался ящик с тротилом в 25 килограммов и электродетонатор.

Саперы обезвредили бомбу и передали ее части экспертам.

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    Любовь Ширижик
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