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11:07, 16 июня 2023Силовые структуры

Обнаруженная Росгвардией в ЛНР бомба весом в тонну попала на видео

Росгвардия показала видео с бомбой весом в тонну, заложенной ВСУ под трассой в ЛНР
Начало событий в новости Росгвардейцы обезвредили в ЛНР бомбу с аммонитом весом в тонну

Росгвардия показала видео с обнаруженной под трассой в Луганской народной республике (ЛНР) бомбой весом в тонну. Запись предоставлена «Ленте.ру» пресс-службой ведомства.

На кадрах видны мешки с, предположительно, аммонитом. Боец Росгвардии рассказывает об опасной находке и о том, как она была обезврежена.

16 июня сообщалось, что спецназовцы обнаружили и обезвредили взрывное устройство, собранное с использованием тротила и аммонита. В качестве взрывателя использовался ящик с тротилом в 25 килограммов и электродетонатор.

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    Любовь Ширижик
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