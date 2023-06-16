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01:46, 17 июня 2023Мир

В МИД Польши назвали причину задержания самолета с делегацией ЮАР

МИД Польши: самолет с делегацией ЮАР задержали в Варшаве из-за опасных материалов

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Самолет, на котором в Польшу прибыли сопровождающие президента ЮАР Сирила Рамафосу, задержали в аэропорту Варшавы из-за обнаружения на борту опасных материалов и незаявленных лиц. Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

В ведомстве отметили, что ввоз найденных материалов не был разрешен южноафриканской стороне, а о присутствии незаявленных лиц не уведомили заранее.

По информации МИД Польши, Варшава приложила все усилия для подготовки визита делегации из ЮАР, дипломаты находились в постоянном контакте с посольством, их проинформировали о необходимых для въезда правилах.

Ранее сообщалось, что самолет с делегацией из ЮАР задержали в аэропорту Варшавы более чем на сутки из-за того, что, по данным польских властей, на борту воздушного судна были якобы обнаружены опасные вещества. «Ситуация возникла по ошибке польской стороны», — подчеркнули в МИД ЮАР.

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    Марина Совина
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