В России нашли способ выкупить иностранные самолеты

«Аэрофлот» договаривается о страховом урегулировании выкупа самолетов в оперлизинге

«Аэрофлот» договаривается с иностранными лизингодателями о страховом урегулировании по 47 самолетам из операционного лизинга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора авиакомпании Сергея Александровского в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом, по его словам, процесс выкупа самолетов в оперлизинге оказался сложнее и дольше, чем в компании рассчитывали изначально. «Мы достаточно активно двигаемся по страховому урегулированию с лизингодателями, в работе порядка 47 воздушных судов. Процесс в достаточно активной фазе, больше говорить ничего не буду, потому что лизингодатели очень чувствительны к этому вопросу», — рассказал Александровский.

Гендиректор «Аэрофлота» отметил, что был найден способ передать эти самолеты в собственность специально образованной российской лизинговой компании, которой перевозчик будет переводить лизинговые платежи. Он добавил, что выкуп самолетов будет финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Механизм лизинга нужен, чтобы средства вернулись в фонд.

Ранее «Аэрофлот» и «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) договорились о расширении сферы взаимодействия. Стороны намерены работать над совершенствованием проекта комбинированных перевозок по схеме «самолет+поезд», а также по программам лояльности «Аэрофлот Бонус» и «РЖД Бонус».