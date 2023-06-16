Путин оценил шансы ВСУ на прорыв на Времевском выступе

Путин: у ВСУ нет шансов на прорыв на Времевском выступе, как и на других направлениях

Президент России Владимир Путин оценил шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на прорыв на Времевском выступе. Слова главы государства передает «Интерфакс».

«Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, предпринимается попытка прорыва (ВСУ — прим. «Ленты.ру») на так называемом времевском направлении», — сообщил президент. По его словам, противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков.

Путин сообщил, что украинская армия подошла к первому краю обороны и потеряла несколько танков, но в настоящий момент времени бой продолжается. «Я думаю, что у ВСУ шансов здесь нет, так же, как и на других направлениях — в этом я не сомневаюсь», — заключил российский лидер.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об отражении пяти атак украинских сил на Времевском выступе в районах села Ровнополь и поселка Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР).