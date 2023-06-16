Путин оценил шансы ВСУ на прорыв на Времевском выступе
Президент России Владимир Путин оценил шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на прорыв на Времевском выступе. Слова главы государства передает «Интерфакс».
«Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, предпринимается попытка прорыва (ВСУ — прим. «Ленты.ру») на так называемом времевском направлении», — сообщил президент. По его словам, противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков.
Путин сообщил, что украинская армия подошла к первому краю обороны и потеряла несколько танков, но в настоящий момент времени бой продолжается. «Я думаю, что у ВСУ шансов здесь нет, так же, как и на других направлениях — в этом я не сомневаюсь», — заключил российский лидер.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили об отражении пяти атак украинских сил на Времевском выступе в районах села Ровнополь и поселка Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР).