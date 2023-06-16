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11:31, 16 июня 2023Россия

Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на Времевском выступе

Минобороны сообщило, что российские военные отразили пять атак ВСУ на Времевском выступе

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Российские военные из группировки войск «Восток» отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что атаки противника были отражены в районах села Ровнополь и поселка Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР) — там велись наиболее активные боевые действия.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли свыше 200 бойцов, пять танков, пять боевых бронированных машин, семь боевых машин пехоты, четыре автомобиля и две минометные батареи.

Еще пять атак украинских войск отразила Южная группировка российских войск на донецком направлении, а на купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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