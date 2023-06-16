Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на Времевском выступе

Минобороны сообщило, что российские военные отразили пять атак ВСУ на Времевском выступе

Российские военные из группировки войск «Восток» отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что атаки противника были отражены в районах села Ровнополь и поселка Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР) — там велись наиболее активные боевые действия.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли свыше 200 бойцов, пять танков, пять боевых бронированных машин, семь боевых машин пехоты, четыре автомобиля и две минометные батареи.

Еще пять атак украинских войск отразила Южная группировка российских войск на донецком направлении, а на купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.