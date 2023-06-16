Минобороны заявило о пресечении деятельности двух украинских ДРГ в ЛНР

Минобороны России заявило о пресечении деятельности двух ДРГ ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом в пятницу, 16 июня, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что противник был остановлен в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

За прошедшие сутки на данном направлении уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 американского производства.

Днем ранее, 15 июня, оборонное ведомство сообщало, что на купянском направлении уничтожены две ДРГ ВСУ, два автомобиля и гаубица «Мста-Б».

О начале специальной военной операции (СВО) России на Украине стало известно 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин, обращаясь к согражданам, пояснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.