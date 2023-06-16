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10:50, 16 июня 2023Россия

Российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Южная группировка российских войск отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в пятницу, 16 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что атаки украинских военнослужащих были отражены в районах сел Первомайское и Петровское, а также в районе поселка Старомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР).

В ходе боев противник потерял до 215 бойцов, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-20.

Кроме того, в районе поселка Новгородское российские военные уничтожили склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

Также в Минобороны заявили, что за время проведения специальной военной операции (СВО) было уничтожено 10 тысяч единиц танков и иной бронетехники ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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    Варвара Родикова
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