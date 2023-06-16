Российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Южная группировка российских войск отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в пятницу, 16 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что атаки украинских военнослужащих были отражены в районах сел Первомайское и Петровское, а также в районе поселка Старомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР).

В ходе боев противник потерял до 215 бойцов, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-20.

Кроме того, в районе поселка Новгородское российские военные уничтожили склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

Также в Минобороны заявили, что за время проведения специальной военной операции (СВО) было уничтожено 10 тысяч единиц танков и иной бронетехники ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

