Российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
Южная группировка российских войск отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в пятницу, 16 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что атаки украинских военнослужащих были отражены в районах сел Первомайское и Петровское, а также в районе поселка Старомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР).
В ходе боев противник потерял до 215 бойцов, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-20.
Кроме того, в районе поселка Новгородское российские военные уничтожили склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.
Также в Минобороны заявили, что за время проведения специальной военной операции (СВО) было уничтожено 10 тысяч единиц танков и иной бронетехники ВСУ.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.