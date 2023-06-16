В сети всплыл семилетний фейк о платных вызовах скорой помощи

Информация о введении платы за вызов скорой помощи оказалась недостоверной

Сообщение о введении платы за частый вызов скорой помощи оказалось недостоверным.

На протяжении последних семи лет в разных сообществах в соцсетях публикуется картинка, на которой написано, что президент России Владимир Путин подписал указ о платных скорых. «С 20 июня за скорую помощь надо платить. За год четыре вызова бесплатно, а на пятый раз платно, если нет денег, хоть помирай. Таким образом Путин экономит бюджетные средства. Всех поздравляю!» — утверждается на картинке.

Поводом для таких сообщений послужило предложение Минфина сделать пятый и последующие вызовы скорой помощи платными. Исключение предложили ввести для пенсионеров, инвалидов и детей. Однако Минздраву эта идея не понравилась, поэтому она так и не была реализована, писала «Новая газета» в 2016 году.

Информацию о платной скорой помощи опровергал и якутский Минздрав. «Дискуссионный всплеск в социальных сетях и мессенджерах мог быть вызван новой редакцией приказа Минздрава России от 22.01.2016 N 33н «О внесении изменений в Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н», в котором идет речь об изменениях требований порядка оказания медицинской помощи персоналом скорой медицинской помощи, но нет речи о введении оплаты за вызов скорой помощи, каким бы он ни был по счету», — заявляли в ведомстве в 2018 году.

Информация о том, что за частый вызов скорой помощи придется платить, распространилась в основном в социальных сетях. Опровергали эти сообщения некоторые сайты, например, RusFZ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»