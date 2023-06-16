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02:09, 16 июня 2023Мир

Производитель Leopard заявил о сделке с властями Германии на поставку снарядов

Глава Rheinmetall сообщил о многомиллиардной сделке с властями ФРГ на поставку снарядов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий концерн Rheinmetall готовится заключить с властями Германии крупный контракт на поставку боеприпасов на миллиарды евро. Об этом в интервью Reuters заявил глава компании Армин Паппергер.

Он выразил надежду, что о сделке будет объявлено в ближайшие шесть недель. Паппергер ожидает, что сумма оборонных заказов на весь год составит «двузначное число миллиардов евро». «Это, безусловно, будет наш лучший год за всю историю с точки зрения поступления заказов», — сообщил он. Глава концерна добавил, что в июле Rheinmetall передаст Киеву первые снаряды калибра 35 миллиметров для зенитных орудий Gepard.

Кроме того, Паппергер подтвердил, что концерн планирует в 2024 году увеличить производство артиллерийских снарядов до 600 000 с 450 000 патронов. Агентство отмечает, что компания запустила производственную линию после того, как Швейцария отказалась разрешить экспорт 35-миллиметровых снарядов для Gepard.

В июне Rheinmetall в четыре раза повысила объем производства снарядов для танков Leopard 2. Об этом заявил директор одного из заводов концерна Харальд Вайсмюллер.

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    Марина Совина
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