Вице-премьер России сообщил о нежелании Таджикистана вступать в ЕАЭС

Вице-премьер Оверчук сообщил, что Таджикистан не проявляет желания вступить в ЕАЭС

Таджикистан пока не проявил желания вступить в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер России Алексей Оверчук в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам чиновника, Москва пока не получала каких-либо сигналов на этот счет со стороны Душанбе.

«Это должно быть их решение. Как они его будут принимать — целиком и полностью их вопрос», — сказал Оверчук.

При этом он подчеркнул, что российские власти стараются объяснить республике преимущества, которые дает интеграция в экономическое пространство блока.

«Это касается и вопросов безбарьерной торговли, и единого таможенного пространства, и единого рынка труда», — заключил вице-премьер.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил Евросоюз (ЕС) помочь с укреплением границы с Афганистаном. Он заявил, что территория соседнего государства превратилась в рассадник терроризма, а страна продолжает оставаться одним из крупнейших в мире производителей наркотиков.

