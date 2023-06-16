Вице-премьер России сообщил о нежелании Таджикистана вступать в ЕАЭС
Таджикистан пока не проявил желания вступить в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер России Алексей Оверчук в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам чиновника, Москва пока не получала каких-либо сигналов на этот счет со стороны Душанбе.
«Это должно быть их решение. Как они его будут принимать — целиком и полностью их вопрос», — сказал Оверчук.
При этом он подчеркнул, что российские власти стараются объяснить республике преимущества, которые дает интеграция в экономическое пространство блока.
«Это касается и вопросов безбарьерной торговли, и единого таможенного пространства, и единого рынка труда», — заключил вице-премьер.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил Евросоюз (ЕС) помочь с укреплением границы с Афганистаном. Он заявил, что территория соседнего государства превратилась в рассадник терроризма, а страна продолжает оставаться одним из крупнейших в мире производителей наркотиков.