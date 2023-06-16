В Сбере назвали долю валютных вкладов в общем объеме средств физлиц

Царев: доля валютных вкладов в общем объеме средств физлиц в Сбере составляет около 8%

Доля валютных вкладов в общем объеме средств физических лиц Сбера составляет в настоящий момент порядка восьми процентов. Такие цифры назвал журналистам первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Представитель Сбера подчеркнул, что валютный портфель средств физлиц стабильно сокращается с 2022 года.

«С начала 22 года он сократился более чем вдвое за счет выхода клиентов из доллара США и евро. Больше всего снизилась доля доллара США — на 12 процентных пунктов», — уточнил он.

При этом Царев отметил, что объем средств физических лиц в китайской валюте, наоборот, постепенно увеличивается: в частности, сейчас доля юаня в валютном портфеле пассивов Сбербанка достигла 10 процентов.

«Мы прогнозируем, что она продолжит расти постепенно, без каких-либо резких изменений. Условия по нашему вкладу в юанях улучшались уже несколько раз в этом году и это повысило востребованность этого продукта», — заключил он, добавив, что сравнительно недавно Сбер запустил вклад в дирхамах, и он «уже набирает обороты».

Ранее в Сбере рассказали о возможности переводов в 11 стран.