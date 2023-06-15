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10:47, 15 июня 2023Экономика

В Сбере рассказали о возможности переводов в 11 стран

Царев: Сбербанку доступны переводы в Индию и другие страны, всего их 11
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Pawan Sharma / AP

Сберу уже сейчас доступны переводы в Индию, рассказал первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, на сегодняшний день банку доступны переводы в одиннадцать стран.

Также в рамках ПМЭФ Царев рассказал, что портфель вкладов в юанях в Сбере с начала 2023 года увеличился на 60 процентов. Ранее Сбер запустил вклады в дирхамах. На текущий момент диапазон ставок составляет от двух до трех процентов.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что страны придерживаются гибкого подхода к использованию разных валют во взаимных расчетах, применяя и доллары, и национальные валюты, а также валюты третьих стран.

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