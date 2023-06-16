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14:16, 16 июня 2023Путешествия

Мобилизованным россиянам вернули деньги за путевки

АТОР: российские туроператоры вернули деньги за путевки мобилизованным гражданам

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мобилизованные россияне уже получили деньги за несостоявшиеся путевки. О возврате средств гражданам сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на российские турагентства.

Опрошенные АТОР туроператоры объяснили, что в настоящее время у них нет обязательств перед мобилизованными путешественниками. «Мы вернули всем, кто запрашивал возврат, независимо от причины. Мы и не спрашивали причины», — добавили в одной из компаний.

При этом, по данным туроператоров, отказов в связи с мобилизацией было мало.

В октябре депутаты Госдумы пообещали вернуть деньги за путевки мобилизованным гражданам. Тогда был внесен законопроект, предлагающий дать мобилизованным гражданам право на полный возврат средств за авиабилеты и туры.

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    Зарина Дзагоева
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