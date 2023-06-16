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19:43, 16 июня 2023Россия

При падении беспилотника ВСУ пострадал житель приграничного региона

Курский губернатор Старовойт сообщил о пострадавшем при падении беспилотника ВСУ

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Житель Курской области пострадал при падении беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В селе Коренево на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ. В результате взрыва один из местных жителей получил легкие осколочные ранения», — пояснил он.

Пострадавшему оказали помощь прибывшие врачи скорой, однако от госпитализации он отказался. Помимо того, взрыв беспилотника повредил окна дома, добавил губернатор.

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Ранее Старовойт показал кадры разрушений после обстрела со стороны Украины. На фотографиях видны поврежденные в результате обстрела постройки — у некоторых зданий разрушена кровля и выбиты окна.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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