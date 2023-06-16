При падении беспилотника ВСУ пострадал житель приграничного региона

Курский губернатор Старовойт сообщил о пострадавшем при падении беспилотника ВСУ

Житель Курской области пострадал при падении беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В селе Коренево на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ. В результате взрыва один из местных жителей получил легкие осколочные ранения», — пояснил он.

Пострадавшему оказали помощь прибывшие врачи скорой, однако от госпитализации он отказался. Помимо того, взрыв беспилотника повредил окна дома, добавил губернатор.

Ранее Старовойт показал кадры разрушений после обстрела со стороны Украины. На фотографиях видны поврежденные в результате обстрела постройки — у некоторых зданий разрушена кровля и выбиты окна.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).