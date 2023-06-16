Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:08, 16 июня 2023Экономика

ВТБ отказался покупать долю в «Яндексе»

Глава ВТБ Костин: банк не будет участвовать в сделке по выкупу доли в «Яндексе»

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

ВТБ не рассматривает возможность участия в сделке по покупке доли в «Яндексе». Об отказе рассказал глава банка Андрей Костин, пишет ТАСС.

В то же время кредитная организация готова взять активы компании под свое управление. «Если только нам в управление дадут. Тогда поуправляем», — указал Костин.

Он также добавил, что ВТБ не планирует выступать в сделке в качестве кредитора, отметив, что пока соответствующих предложений банку не поступало.

Несколько дней назад Костин в интервью Reuters сообщил, что причиной, по которой банк не готов приобрести долю в «Яндексе», является повышенная по сравнению с первоначальным предложением цена активов. По его словам, речь шла о 7 миллиардах долларов, однако ВТБ рассчитывал на более низкую стоимость.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума Костин заявил, что сделка по покупке доли в «Яндексе» не должна проходить по рыночным условиям — ее необходимо провести по аналогии с тем, как было сделано с активами финского энергоконцерна Fortum в апреле. По его словам, российские активы «Яндекса» (принадлежит нидерландской Yandex N.V) необходимо отдать под контроль государства.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости
    ВТБ отказался покупать долю в «Яндексе»
    Губернатор Запорожья рассказал про обстановку с контрнаступлением ВСУ
    Мобилизованным россиянам вернули деньги за путевки
    Парикмахер раскрыл связь между цветом волос девушки и ее характером
    Вероятность заморозки конфликта после провала контрнаступления ВСУ оценили
    Названы способные вызвать депрессию популярные продукты
    Великобритания пожертвует Украине 77 миллионов долларов
    Врачи в Подмосковье пожаловались на мешающие работать нелепые вызовы скорой
    Неизвестный попытался поджечь два релейных шкафа в Липецкой области
    В украинском городе заявили о сложной ситуации с водой из-за разрушения ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.