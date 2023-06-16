ВТБ отказался покупать долю в «Яндексе»

Глава ВТБ Костин: банк не будет участвовать в сделке по выкупу доли в «Яндексе»

ВТБ не рассматривает возможность участия в сделке по покупке доли в «Яндексе». Об отказе рассказал глава банка Андрей Костин, пишет ТАСС.

В то же время кредитная организация готова взять активы компании под свое управление. «Если только нам в управление дадут. Тогда поуправляем», — указал Костин.

Он также добавил, что ВТБ не планирует выступать в сделке в качестве кредитора, отметив, что пока соответствующих предложений банку не поступало.

Несколько дней назад Костин в интервью Reuters сообщил, что причиной, по которой банк не готов приобрести долю в «Яндексе», является повышенная по сравнению с первоначальным предложением цена активов. По его словам, речь шла о 7 миллиардах долларов, однако ВТБ рассчитывал на более низкую стоимость.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума Костин заявил, что сделка по покупке доли в «Яндексе» не должна проходить по рыночным условиям — ее необходимо провести по аналогии с тем, как было сделано с активами финского энергоконцерна Fortum в апреле. По его словам, российские активы «Яндекса» (принадлежит нидерландской Yandex N.V) необходимо отдать под контроль государства.