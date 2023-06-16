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15:59, 16 июня 2023Бывший СССР

Зеленский проведет заседание СНБО

Президент Украины Зеленский созовет заседание СНБО по вопросам коррупции и укрытий 23 июня

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам коррупции и укрытий 23 июня. Об этом сообщается на сайте СНБО.

«23 июня 2023 года по поручению Президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание. (…) На заседании планируется рассмотреть вопрос преодоления проявлений коррупции в системе правосудия», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, власти страны намерены обсудить готовность укрытий к работе. Среди докладчиков названы председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, глава МВД Игорь Клименко и министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.

Ранее Зеленский заявлял, что был разочарован результатами проверок укрытий в стране. Он также назвал их неутешительными. Как рассказал президент, о результатах говорилось в итоговом докладе о готовности и неготовности укрытий на Украине. Речь шла о самых крупных городах Украины, в том числе и о Киеве.

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    Кристина Есикова
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