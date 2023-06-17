Антонов встретился с послом США Трейси, чтобы обсудить двустороннюю повестку

Посол России в США Анатолий Антонов и посол США в Москве Линн Трейси провели встречу в Вашингтоне. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале российской дипмиссии.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, говорится в заявлении посольства.

Ранее Антонов заявил, что США все сильнее втягиваются в конфликт на Украине и подталкивают ситуацию к еще большей трагедии. По его словам, власти Соединенных Штатов не намерены «отказываться от своей магистральной цели по нанесению России стратегического поражения на поле боя».

До этого Трейси заявила, что американцы не считают россиян врагами, а Соединенные Штаты не ставят задачей отменить Россию или русскую культуру. Причиной сложных отношения сторон она назвала «неверно истолкованную» Россией ситуацию на Украине в 2014 году.