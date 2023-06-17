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13:22, 17 июня 2023Россия

Проукраинские диверсанты попытались сорвать поставки стали в России

Mash: проукраинские саботеры попытались сорвать поставки стали из Новолипецкого комбината

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Проукраинские диверсанты попытались сорвать поставки стали из Новолипецкого металлургического комбината, производящего 17 процентов всей российской стали, путем поджога релейного шкафа железнодорожных путей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Поврежденный релейный шкаф обнаружили сотрудники военной охраны на станции Чугун-2 Юго-Восточной железной дороги.

Как утверждается, саботеры предприняли этот шаг с тем, чтобы нарушить движение вагонов с комбината, груженых важной для оборонной промышленности товаров. Однако успеха проукраинские диверсанты не имели.

Ранее Украина начала расследование возможного использования оружия, переданного Бельгией, в атаках диверсантов на Белгородскую область и предоставит данные Брюсселю.

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