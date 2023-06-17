Проукраинские диверсанты попытались сорвать поставки стали в России

Mash: проукраинские саботеры попытались сорвать поставки стали из Новолипецкого комбината

Проукраинские диверсанты попытались сорвать поставки стали из Новолипецкого металлургического комбината, производящего 17 процентов всей российской стали, путем поджога релейного шкафа железнодорожных путей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Поврежденный релейный шкаф обнаружили сотрудники военной охраны на станции Чугун-2 Юго-Восточной железной дороги.

Как утверждается, саботеры предприняли этот шаг с тем, чтобы нарушить движение вагонов с комбината, груженых важной для оборонной промышленности товаров. Однако успеха проукраинские диверсанты не имели.

Ранее Украина начала расследование возможного использования оружия, переданного Бельгией, в атаках диверсантов на Белгородскую область и предоставит данные Брюсселю.