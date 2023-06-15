Украина начала расследование использования оружия Бельгии в Белгородской области

Belga: Киев отчитается Бельгии о возможном использовании ее оружия в Белгородской области

Украина начала расследование возможного использования оружия, переданного Бельгией, в атаках диверсантов на Белгородскую область и предоставит данные Брюсселю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийское агентство Belga.

Источники агентства заявили, что Киев уже начал расследование, использовалось ли диверсантами оружие бельгийского производства. Уточняется, что Брюссель сначала направил украинской стороне официальный запрос с требованием объяснить возможное применения переданного им оружия, на который Украина не ответила.

Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила, что еще не получала ответа Киева о применении западного оружия в атаках диверсионных групп на Белгородскую область и ждет его к 15 июня. Дедондер подчеркнула, что каждой партии направленного на Украину Брюсселем оружия прилагается документ, требующий его применения только для обороны украинской территории.