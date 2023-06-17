В Москве обучат новых специалистов для столичного метро

Ракова: в столице обучат будуших сотрудников Московского метро по новым специальностям

Колледж Московского транспорта совместно со столичным метрополитеном открывают четыре новых направления обучения специалистов. Теперь студенты смогут получить профессии бригадира-путейца, слесаря-электрика метрополитена, электромонтера тяговой подстанции и электромонтера устройств сигнализации, централизации, блокировки. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, программы адаптированы под запрос работодателя и на 70 процентов состоят из практических занятий. Уникальность программ состоит в сетевом формате обучения. Такой формат подразумевает использование ресурсов нескольких организаций и позволяет проводить часть занятий на базе метрополитена с привлечением экспертов предприятия и преподавателей Корпоративного университета Транспортного комплекса.

Сегодня мы коренным образом меняем систему профессиональной подготовки кадров. Расширяем возможности для поступления в колледжи, совершенствуем материально-техническую базу, привлекаем опытных мастеров с высокотехнологичных производств. Делаем упор на сотрудничество с крупнейшими работодателями города. Это позволяет обеспечивать тонкую настройку системы среднего профессионального образования под конкретные запросы предприятий и делать учебный процесс максимально практико-ориентированным Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

В рамках сотрудничества с Московским метрополитеном с 2021 года на работу в метро устроились уже 970 студентов. Также за это время были обновлены восемь образовательных программ, а 99 преподавателей колледжа прошли стажировку и повышение квалификации в Корпоративном университете Транспортного комплекса, отметила Ракова.

Колледж Московского транспорта готовит специалистов для транспортной отрасли столицы уже более 100 лет. В нем работает около 200 высококвалифицированных преподавателей. С 1 сентября 2022 года колледж стал участником федерального проекта «Профессионалитет», направленного на практико-ориентированную подготовку квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям