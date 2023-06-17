Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 17 июня 2023Россия

В Москве обучат новых специалистов для столичного метро

Ракова: в столице обучат будуших сотрудников Московского метро по новым специальностям

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Колледж Московского транспорта совместно со столичным метрополитеном открывают четыре новых направления обучения специалистов. Теперь студенты смогут получить профессии бригадира-путейца, слесаря-электрика метрополитена, электромонтера тяговой подстанции и электромонтера устройств сигнализации, централизации, блокировки. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, программы адаптированы под запрос работодателя и на 70 процентов состоят из практических занятий. Уникальность программ состоит в сетевом формате обучения. Такой формат подразумевает использование ресурсов нескольких организаций и позволяет проводить часть занятий на базе метрополитена с привлечением экспертов предприятия и преподавателей Корпоративного университета Транспортного комплекса.

Сегодня мы коренным образом меняем систему профессиональной подготовки кадров. Расширяем возможности для поступления в колледжи, совершенствуем материально-техническую базу, привлекаем опытных мастеров с высокотехнологичных производств. Делаем упор на сотрудничество с крупнейшими работодателями города. Это позволяет обеспечивать тонкую настройку системы среднего профессионального образования под конкретные запросы предприятий и делать учебный процесс максимально практико-ориентированным

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

В рамках сотрудничества с Московским метрополитеном с 2021 года на работу в метро устроились уже 970 студентов. Также за это время были обновлены восемь образовательных программ, а 99 преподавателей колледжа прошли стажировку и повышение квалификации в Корпоративном университете Транспортного комплекса, отметила Ракова.

Колледж Московского транспорта готовит специалистов для транспортной отрасли столицы уже более 100 лет. В нем работает около 200 высококвалифицированных преподавателей. С 1 сентября 2022 года колледж стал участником федерального проекта «Профессионалитет», направленного на практико-ориентированную подготовку квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям

Что думаешь? Оцени!
    Инга Разумовская
    Обсудить
    Последние новости
    В России захотели запретить параллельный импорт техники Samsung и LG
    Во Франции задержан подозреваемый в покушении на Макрона
    Иноагентов захотели оставить без рекламы
    В Подмосковье начали борьбу с борщевиком
    Проукраинские диверсанты попытались сорвать поставки стали в России
    Главы шести африканских стран прибыли в Петербург для встречи с Путиным
    В Москве обучат новых специалистов для столичного метро
    Три человека пострадали при взрыве в шахте на Украине
    Игрок «Динамо» пожаловался на уровень сервиса в США
    Россиянам напомнили о былой популярности чайного гриба
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.