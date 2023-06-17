В Китае заявили о серьезной стратегической ошибке США

XINHUANET: США ошибочно рассматривают Китай как основного соперника в геополитике

Серьезная стратегическая ошибка США заключается в том, что Вашингтон рассматривает Китай как основного соперника, говорится в статье XINHUANET.

По словам автор материала, американские власти напрасно говорят о Пекине, как о серьезном геополитическом вызове.

Несмотря на то, что страны конкурируют между собой в экономике и торговле, Соединенные Штаты безответственно используют практику сдерживания для подавления конкуренции, говорится в статье. Автор назвал это «безответственной травлей». По его мнению, это только подтолкнет США и Китай к конфронтации и разделит мир.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер допустил, что текущая траектория отношений Вашингтона и Пекина может привести к военному конфликту между Соединенными штатами и Китаем. В частности, он указал на разные взгляды двух стран относительно Тайваня. «Но я также думаю, что нынешняя траектория отношений должна быть изменена», — добавил он.