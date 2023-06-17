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17:55, 17 июня 2023Россия

Путин начал переговоры с представителями африканских стран

В Санкт-Петербурге начались переговоры Путина с представителями африканских стран

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в Константиновском дворце начались переговоры президента России Владимира Путина с представителями африканских стран. Об этом сообщает ТАСС.

Во встрече принимают участие президент ЮАР Сирил Рамфоса, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер Египта Мустафа Мадбули, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали.

Предполагается, что стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине и «зерновую сделку».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров расскажет о проведенном обсуждении.

16 июня с африканскими лидерами встречался президент Украины Владимир Зеленский. Он не увидел логики в их дальнейшей поездке в Россию.

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