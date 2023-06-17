Патриарх Кирилл передал Папе Римскому пожелания выздоровления

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний в пятницу, 16 июня, провел встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане. Об этом сообщается на сайте отдела.

Отмечается, что председатель ОВЦС передал главе Римско-католической церкви приветствие и пожелания скорейшего выздоровления после операции на брюшной полости от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Участники встречи также обменялись памятными подарками.

О том, что Папа Римский перенес операцию на брюшной полости, стало известно 7 июня. Хирурги работали около трех часов. Понтифику провели лапаротомию и пластику брюшной стенки в рамках лечения от сужения кишечника.

В декабре 2022 года Папа Римский заявлял, что намерен отречься от престола в случае тяжелой болезни.