«Выкладывались по полной» Участники первого чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за его кулисами

«Лента.ру»: участники секс-чемпионата рассказали о драке, отсутствии горячей воды и денег

Участников чемпионата Европы по сексу поселили на складе без горячей воды и спальных мест, а когда одна из порномоделей попыталась в соцсети рассказать о проблемах, организатор набросился на нее с кулаками. Теперь недовольных он обвиняет в воровстве и пьянстве, жалуется на отсутствие национальных флагов и обещает подать в суд. Украинская порномодель Талия Минт рассказала «Ленте.ру», что происходило за кулисами странного мероприятия, за которым следил весь мир.

Чемпионат Европы по сексу должен был начаться в Гетеборге 8 июня. Утверждалось, что участники будут состязаться в соблазнении, различных видах секса, артистичности и еще десятке дисциплин, а зрители будут следить за происходящим в платных стримах.

Почти сразу выяснилось, что реальность расходится с обещаниями. Шведская секс-федерация, считавшаяся организатором чемпионата, оказалась частным предприятием, которое учредил владелец шведской сети стриптиз-клубов Драган Братич. В Швеции он известен скандальными выходками и долгой судебной тяжбой об уходе от налогов. Перед новым проектом Братич попытался зарегистрировать секс в качестве официального вида спорта. Хотя из этого ничего не вышло, поднявшейся шумихи оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание к соревнованиям.

Украинская порномодель Талия Минт рассказала «Ленте.ру», что Братичу удалось обмануть и будущих участников чемпионата. Он обещал им устроить реалити-шоу в духе «Большого брата» с жюри, сексологами и профессиональными операторами. Порноактерам предстояло провести несколько недель в общем доме с множеством видеокамер, которые непрерывно транслируют в интернет их похождения. За неделю съемок в проекте Минт должна была получить 6000 евро. «В принципе, нормально, у меня съемка с мальчиком стоит 1000 евро», — пояснила она.

6 тыс. евро в неделю должны были получать участники секс-чемпионата

Братичу поверили больше десяти порноисполнителей из Испании, Словении, Украины, России и других стран. «Мы тоже все думали, что в Швеции секс признали видом спорта, но, оказывается, они просто подали запрос, который отклонили», — говорит Талия Минт. Свою ошибку участники чемпионата поняли, лишь приехав в Швецию.

Селва Лапьедра (Испания) Кадр: ¡Sientese Quien Pueda! / YouTube

«Мы до последнего пытались это все спасти»

По словам Талии Минт, их поселили в доме, напоминающем старый заброшенный склад. Ремонт был сделан лишь на третьем этаже, где оборудовали вебкам-студию. Кроме того, имелось помещение с кроватями, как в хостеле. «Мы все спали в одной комнате, некоторым ребятам пришлось лечь в кровать с другими участниками, в помещении не было вентиляции», — рассказала она.

Хотя договоры так и не были подписаны, съехавшиеся в Швецию порномодели сразу же приступили к работе. «Мы все приехали по-честному, на максимум выкладывались, делали промоушн во всех соцсетях, занимались сексом на камеру», — утверждает Талия Минт.

Никаких профессиональных операторов, жюри и сексологов на месте не оказалось. Все снимал молодой человек, представившийся айтишником, и знакомый учитель тантры, который согласился помочь по дружбе. Несмотря на это, желающих посмотреть на действо оказалось столько, что серверы не выдерживали. В результате трансляция то и дело прерывалась.

Очень много фанатов жаловались, что они отдали деньги впустую, что все зависает и ломается, ничего не работает. Мы до последнего пытались это все спасти. Нам Драган сказал, когда мы заехали на проект, что тут демократия, делайте что хотите, придумывайте сами свои соревнования Талия Минт участница секс-чемпионата

По словам Талии Минт, на пятый день участникам объявили, что они не привлекают достаточного количества фанатов, поэтому проект мало зарабатывает. К тому времени стали очевидны и другие проблемы «секс-чемпионата».

Драган Братич Кадр: @RasimReiz

«Он сказал, что ни копейки нам не заплатит»

Талия Минт обратила внимание, что организаторы не следили за наличием у участников справок об отсутствии ВИЧ. «Один из участников приехал без теста на ВИЧ. Я сообщила об этом организаторам, они сказали, что его проверят в понедельник. Я попросила подтвердить, что до этого он не будет иметь ни с кем сексуальных контактов. Но они все равно поставили его на соревнования в первый день», — утверждает она. После этого ей стало ясно, что Братич не должен работать в этом бизнесе — это просто небезопасно.

Когда порномодель решила рассказать о сложившейся ситуации подписчикам в соцсети, организатор секс-чемпионата напал на нее, попытался отобрать телефон и опрокинул стул. Этот момент попал на видео, которое она снимала.

Он по моей интонации понял, что я молчать не буду, сказал, что я разваливаю проект, хотя мы приехали в уже развалившийся проект, он недостроенный был. И сказал, что ни копейки нам не заплатит. Ну я вышла в стрим и там показала его, чтобы все знали, кто это такой. Он просто вскочил из-за стола, подбежал ко мне и выдернул из рук телефон. Если бы мальчики его не остановили, то, думаю, что он бы меня ударил. Но, слава богу, там были мальчики, которые среагировали, увидели, с какой агрессией он подбежал, и они меня закрыли Талия Минт участница секс-чемпионата

Словенский участник с псевдонимом Mister Riddle, который оттащил от нее Братича, подтвердил рассказ Талии Минт. «В первую очередь я бы хотел добавить, что нападение не должно было случиться, никакой необходимости в нем для Драгана не было, — сообщил он «Ленте.ру». — Мы могли бы спокойно договориться обо всем». По его словам, участники секс-чемпионата не исключают, что подадут на организаторов в суд.

Талия Минт утверждает, что с ней связались представители шведской правозащитной организации Talita, которая защищает секс-работниц. «Мне сказали, что и они уже с полицией общались по этому поводу, что кто-то еще на него пожаловался, не мы одни, — говорит она. — Ну вообще правда на нашей стороне, поэтому он не может просто так отделаться».

«Он подумал, что мы ему сделаем деньги»

По словам Талии Минт, участники так и не получили обещанных денег, и даже поездку в Швецию им пришлось оплачивать из своего кармана. После скандала представительницы России и Великобритании, не успевшие прилететь в страну, отказались от участия. Российская порномодель, использующая псевдоним Молли Девон, должна была приехать в Швецию спустя несколько дней после начала соревнований, но передумала, когда узнала о конфликте между участниками и организаторами. Ее предупредил порноактер с псевдонимом Мэттью Мейер, также участвовавший в чемпионате.

Эта девочка, слава богу, не приехала. Она должна была прилетать в тот день, когда у нас как раз разыгрался конфликт. Но к тому времени все уже решили покидать проект, потому что там просто было невозможно находиться в таких условиях. Слава богу, мальчики ей написали. Она подруга Мэттью, ее предупредили, и она не села на самолет Талия Минт участница секс-чемпионата

Британская порномодель Лара Ли, которая собиралась участвовать в чемпионате, также не поехала в Швецию. «Я узнала, что оттуда все уезжают и говорят, им не заплатили, так что решила отказаться», — сообщила она изданию Daily Star.

Талия Минт подозревает, что Братич рассчитывал заработать на проекте, не вкладывая в него деньги. «Я так думаю, у него просто была локация с камерами, от прошлого проекта осталась, который провалился четыре года назад, — объясняет она. — И он подумал, что вот наберет известных актеров, актрис, и мы просто ему сделаем деньги. Вот так — без бюджета, без ничего».

Молли Девон Фото: @wholovesMolly

«Никто из них даже не привез флаг»

Когда о провале чемпионата стали сообщать СМИ, ситуацию прокомментировала сначала Шведская секс-федерация, а затем и сам Братич. Федерация обвинила участников в непрофессионализме. «Они наслаждались всей этой популярностью и пользовались нашей организацией для саморекламы, а теперь у них какие-то запросы, которые невозможно удовлетворить», — цитирует ее заявление Daily Star.

Братич заявил, что не нанимал порномоделей для съемок. По его мнению, они должны были соревноваться бесплатно — как спортсмены на олимпиаде. К его разочарованию, никто не считал себя спортсменом. «Они даже принесли в дом алкоголь и вели себя совершенно неспортивно, — утверждает он. — По этой причине все участники были дисквалифицированы».

Никто из них даже не привез флаг своей страны, не считая представительницы Хорватии Марии. Но Шведская секс-федерация купила им флаги их стран. А после ухода они даже украли записи, которые принадлежали организаторам чемпионата. Их уход и другие вещи, которые они делали и все еще делают, причинили Шведской секс-федерации огромный репутационный и финансовый ущерб. Наши юристы работают над иском против каждого из них Драган Братич организатор секс-чемпионата

Организация Dobra Družba, представляющая интересы балканских порноактеров, выступила в Twitter с ответным заявлением. Она сообщила, что в первые два дня соревнований из-за технических трудностей не велась трансляция в интернете, отношения с участниками не были оформлены юридически, а в помещениях отсутствовала горячая вода. Что касается алкоголя, то его якобы предоставляла сама Шведская секс-федерация.

Свои обвинения Dobra Družba собирается подкрепить коротким документальным фильмом, который будет опубликован в ближайшие несколько недель.