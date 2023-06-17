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11:21, 17 июня 2023Путешествия

Россияне сократили траты на отдых за рубежом

Вице-премьер Чернышенко: траты россиян на отдых за рубежом сократились на $23 млрд

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на 26 Петербургском международном экономическом форуме заявил, что траты россиян на отдых за рубежом сократились. Его комментарий приводит РИА Новости.

По его словам, расходы россиян на отдых за границей с 2019 по 2021 год уменьшились на 23 миллиарда долларов (1,9 триллиона рублей). При этом аналогичные траты на путешествия в России выросли на эту же величину, добавил Чернышенко.

Ранее в июне были подсчитаны траты россиян на отдых внутри страны и за рубежом. Свыше 50 процентов российских туристов готовы потратить на отдых внутри страны и за рубежом в 2023 году не более 80 тысяч рублей на человека.

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    Екатерина Ештокина
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