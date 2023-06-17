Нутрициолог предупредила об опасности переизбытка витаминов

Нутрициолог Семенова предупредила об опасности переизбытка витаминов A, D, B6, B12 и PP

Врач превентивной медицины, врач-физиотерапевт, диетолог и нутрициолог клиники Biogena Татьяна Семенова предупредила об опасности переизбытка витаминов. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Нутрициолог уточнила, что в первую очередь речь идет о витаминах A, D, B6, B12 и PP. По ее словам, переизбыток витамина A может привести к тошноте, нарушению функции печени и почек и судорогам, а также ухудшению зрения.

Последствиям переизбытка витамина D являются гиперкальциемия и гиперкальциурия, нарушения транспорта калия и магния, сообщила врач. Она предупредила, что это может вызвать тошноту, выраженную слабость, боли в костях и суставах.

Семенова добавила также, что переизбыток витаминов B6 и B12 может привести к нарушениям нервной системы, мышечной слабости и ухудшению психоэмоционального состояния.

Витамин РР в переизбытке может вызвать приливы, тошноту, рвоту, аритмию, сообщила Семенова.

Ранее спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин предупредил об опасности перенасыщения организма витаминами. «Проблема в том, что тема витаминов в тренде: о необходимости приема тех или иных добавок много пишут нутрициологи, эндокринологи и другие специалисты, а иногда и вовсе люди без медицинского образования <...> А вот об опасности перенасыщения организма тем или иным витамином говорят не так часто», — подчеркнул он.