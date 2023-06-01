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23:38, 1 июня 2023Забота о себе

Нутрициолог предупредил об опасности перенасыщения организма витаминами

Нутрициолог Брыкин предупредил об опасности перенасыщения организма витаминами

Фото: Michele Blackwell / Unsplash

Спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин предупредил об опасности перенасыщения организма витаминами. Его слова приводит RT.

«Проблема в том, что тема витаминов в тренде: о необходимости приема тех или иных добавок много пишут нутрициологи, эндокринологи и другие специалисты, а иногда и вовсе люди без медицинского образования <...> А вот об опасности перенасыщения организма тем или иным витамином говорят не так часто», — подчеркнул он.

По словам специалиста, при гипервитаминозе тот или иной витамин накапливается в тканях и органах и мешает их нормальной работе. Он отметил, что к гипервитаминозу может привести бесконтрольный прием витаминных добавок, а также их сочетание с некоторыми лекарственными препаратами, повышающими усвояемость веществ.

Врач сообщил, что опаснее всего избыток жирорастворимых витаминов: A, D, E и K. По его словам, они откладываются в жировой ткани и печени. Он предупредил, что их передозировка может привести к неприятным и даже жизнеугрожающим последствиям.

Ранее терапевт Надежда Подкорытова рассказала, что режим питания, основанный на одном разрешенном продукте, — опасен для здоровья. Врач напомнила, что для нормальной жизнедеятельности человеку необходимы разнообразные питательные вещества — белки, жиры и углеводы, витамины и микроэлементы. В противном случае у человека может начаться истощение организма.

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    Марина Совина
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