Стало известно об усилении странами Европы ПВО из-за конфликта на Украине

SCMP: страны ЕС начали усиливать системы ПРО и ПВО из-за конфликта на Украине

Широкое применение ракет и беспилотников на Украине заставило страны Европейского союза (ЕС) выделять миллиарды евро на обновление средств противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО). Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

В издании отметили, что после окончания холодной войны многие страны Европы стали экономить на системах ПРО и ПВО, однако конфликт на Украине вскрыл острую нехватку зенитных ракетных комплексов и мощностей по производству противоракет.

По данным SCMP, теперь Германия планирует направить на усиление соответствующих элементов обороны 100 миллиардов евро, а Франция планирует заложить такую же сумму на аналогичные цели на период до 2030 года. Кроме того, укреплять свои системы ПВО и ПРО начали Италия и Польша.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал о намерении Североатлантического альянса создавать полноценные системы ПВО в Европе.