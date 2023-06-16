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16:49, 16 июня 2023Мир

НАТО начнет создавать полноценные системы ПВО в Европе

Столтенберг заявил, что НАТО начнет создавать полноценные системы ПВО в Европе

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В скором времени НАТО начнет создавать полноценные системы противовоздушной обороны (ПВО) в Европе. О таком намерении заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

Он сообщил, что Североатлантический альянс начинает постепенно отказываться от концепции воздушной полиции в ЕС. Новая модель с использованием ПВО и и противоракетной обороны была согласована с министрами обороны стран НАТО.

Столтенберг счел, что на данный момент ротационная концепция, то есть с поочередным задействованием самолетов и средств ПВО разных стран НАТО, должна стать максимально эффективной. Позднее это поможет Североатлантическому альянсу окончательно перейти к полноценной системе ПВО в регионе.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил о подготовке пилотов ВСУ в Нидерландах и Дании. По словам Столтенберга, этим летом украинские пилоты должны быть подготовлены к управлению истребителями F-16.

Помимо этого, как отмечал Столтенберг, Североатлантический альянс создаст новый совет Украина — НАТО. Украина должна восприниматься там как равная с союзниками по НАТО, настоял генсек. Он также добавил, что первое заседание совета пройдет на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

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    Варвара Кошечкина
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