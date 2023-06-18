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01:11, 18 июня 2023Мир

Стало известно о желании Киева добиться новых санкций против России

The Guardian: Киев требует от Лондона введения санкций против производителей ракет из РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Киев требует от Лондона введения новых санкций против Москвы, которые должны коснуться производителей ракетных вооружений. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По словам автора, британскому правительству был передан список из шести российских предприятий и научно-исследовательских институтов (НИИ). Как считают в Киеве, они должны стать целями санкционной политики Запада.

По данным издания, которое ссылается на информацию украинской разведки, за последние несколько месяцев Россия вдвое нарастила объемы производства ракет. Поэтому в Киеве желают ввести ограничения против юридических лиц, которые имеют отношение к этой работе, но пока не находятся в черных списках, указал автор.

Ранее стало известно, что производственное объединение (ПО) «Стрела» осваивает производство ракет с уникальными скоростными характеристиками. В организации добавили, что речь идет об изделиях последнего поколения, которые определят облик армии России.

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    Марина Совина
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