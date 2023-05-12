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16:26, 12 мая 2023Наука и техника

В России рассказали о производстве ракет с уникальными характеристиками

КТРВ: ПО «Стрела» осваивает производство ракет с уникальными скоростными характеристиками

Фото: Виктор Толочко / РИА Нововсти

Производственное объединение (ПО) «Стрела» активно осваивает производство техники с уникальными скоростными характеристиками. Об этом ТАСС сообщили в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), в которую входит ПО.

«В настоящее время завод выпускает широкий спектр изделий. Наряду с серийными заказами активно ведутся работы по освоению новых образцов техники с уникальными скоростными и маневренными характеристиками с применением современных материалов и технологий», — сказали в КТРВ.

В ПО добавили, что речь идет об изделиях последнего поколения, которые определят облик Вооруженных сил России. «Большинство работ, проводимых на объединении, можно отнести к прорывным и стратегически важным», — уточнили в корпорации.

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В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что КТРВ должна удвоить производство высокоточных средств поражения.

В марте Шойгу сообщил, что увеличение объемов производства высокоточного оружия корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» является выполнимой задачей.

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Иван Потапов
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