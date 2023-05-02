Шойгу заявил о необходимости удвоить производство высокоточных средств поражения

Шойгу заявил, что КТРВ должна удвоить производство высокоточных средств поражения

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) должна удвоить производство высокоточных средств поражения. О необходимости нарастить выпуск заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Предприятие выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки. Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения», — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

КТРВ производит многоцелевые, противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, включая управляемые ракеты Х-31 и противокорабельные Х-35.

В марте Шойгу сообщил, что увеличение объемов производства высокоточного оружия корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» является выполнимой задачей.

В феврале в госкорпорации «Ростех» рассказали о разработке управляемых боеприпасов с точностью поражения целей, приближающейся к ста процентам.