К зданию банка в Астане прибыл спецназ

В Астане к зданию банка, где мужчина удерживает заложников, прибыл спецназ

К зданию Kaspi Bank в Астане, где мужчина удерживает заложников, прибыл спецназ. Об этом сообщает Mash.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы спецназа перемещаются по улице напротив отделения финансовой организации.

О захвате заложников в отделении банка в казахстанской столице стало известно 18 июня. Сообщалось, что мужчина ворвался в здание Kaspi Bank напротив ТРЦ «Керуен» и заперся изнутри вместе с посетителями. Предполагается, что он вооружен.