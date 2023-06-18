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12:54, 18 июня 2023Бывший СССР

К зданию банка в Астане прибыл спецназ

В Астане к зданию банка, где мужчина удерживает заложников, прибыл спецназ

Кадр: Telegram-канал Mash

К зданию Kaspi Bank в Астане, где мужчина удерживает заложников, прибыл спецназ. Об этом сообщает Mash.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы спецназа перемещаются по улице напротив отделения финансовой организации.

О захвате заложников в отделении банка в казахстанской столице стало известно 18 июня. Сообщалось, что мужчина ворвался в здание Kaspi Bank напротив ТРЦ «Керуен» и заперся изнутри вместе с посетителями. Предполагается, что он вооружен.

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    Алевтина Запольская
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