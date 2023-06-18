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05:29, 18 июня 2023Бывший СССР

Российский военный допустил наступление ВСУ для захвата «хоть куска земли»

Старший лейтенант Матюшин заявил, что ВСУ бросят все силы на захват территорий

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросят все средства на захват территорий, чтобы заполучить «хоть какой-то кусок земли». Его слова приводит URA.RU.

Российские военный спрогнозировал, что это произойдет перед июльским саммитом НАТО, в этот период контрнаступательные действия будут максимальными по всей линии фронта.

«Они не будут считаться с потерями. Им необходимо показать, что Украина не только может обороняться, отступать, терять город за городом, но и наступать, захватывая какие-то территории», — подчеркнул Матюшин.

По его словам, это необходимо, чтобы не потерять интерес и финансирование Запада.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина была вынуждена начать попытки контрнаступления. Он рассказал, что срочность связана с тем, что украинские власти должны будут показать хоть какой-то результат перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

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    Марина Совина
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