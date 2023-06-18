Маск призвал вернуть Байдену пароль от аккаунта в Twitter

Маск призвал вернуть Байдену пароль от Twitter, чтобы тот мог самостоятельно писать в нем

Американский бизнесмен Илон Маск призвал вернуть президенту США Джо Байжену пароль от аккаунта в Twitter, чтобы американский лидер мог самостоятельно писать в нем. Сообщение предпринимателя опубликовано в этой соцсети.

«Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!» — сыронизировал изобретатель в ответ на пост главы Белого дома.

В своей записи Байден писал, что сверхбогатым необходимо начать платить справедливую долю, до этого в аккаунте президента появился ряд сообщений о предвыборной встрече с представителями профсоюзов.

В мае Маск заявил о желании видеть на посту президента США «нормального человека». «Хотелось бы, чтобы президентом был просто нормальный человек», — сказал Маск. Он отметил, что президент является «главным гендиректором» страны. «Мы хотим хорошего "гендиректора" Америки», — добавил бизнесмен.

