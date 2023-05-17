Маск заявил о желании видеть на посту президента США «нормального человека»

Илон Маск заявил о желании видеть «нормального человека» на посту президента США

Американский изобретатель и бизнесмен, владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск заявил о желании видеть на посту президента США «нормального человека» в интервью телеканалу CNBC.

«Хотелось бы, чтобы президентом был просто нормальный человек», — сказал Маск. Он отметил, что президент является «главным гендиректором» страны. «Мы хотим хорошего "гендиректора" Америки», — добавил бизнесмен.

В то же время, рассуждая о выборах 2020 года, Маск счел их результаты справедливыми.

В апреле президент США Джо Байден высмеял деловые способности Илона Маска во время выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. По его словам, предприниматель ранее призывал лишить финансирования Национальное общественное радио США (NPR).